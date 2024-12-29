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Bilecik Valisi Aygöl, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

Bilecik Valisi Aygöl, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etmeye Devam Ediyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte gazi Hüseyin Hüsnü Avcı ve ailesini ziyaret etti. Vali Aygöl, gazilerin mücadelelerinin milletin bağımsızlık ve onur mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile 1998 yılında hain terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Hüseyin Hüsnü Avcı ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Vali Aygöl, "Her gazimizin yaşadığı zorlu yolculuk, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin bir parçasıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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