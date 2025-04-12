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Bilecik'te Özel Güvenlik Eğitimi Sınavı Düzenlendi

Bilecik'te Özel Güvenlik Eğitimi Sınavı Düzenlendi
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava 148 aday katıldı. Sınav, güvenlik sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün Bilecik'te düzenlendi.

Sınav, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 31 personelin desteğiyle ve 148 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim sürecini tamamlayan adaylar, sınav aracılığıyla mesleki yeterliliklerini kanıtlama fırsatı bulurken, düzenlenen sınav, güvenlik sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesi adına büyük bir önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, sınavların ardından başarılı olan adayların özel güvenlik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ve bölgedeki güvenlik standartlarının güçlendirilmesine destek olacağını ifade etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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