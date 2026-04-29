Bilecik'te okul güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Bilecik'te okul güvenlik tedbirlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile telekonferans yöntemiyle ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, Bilecik genelindeki okullarda hali hazırda sürdürülen güvenlik uygulamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Gerçekleştirilen değerlendirmede mevcut tedbirlerin etkinliği gözden geçirilirken, okul güvenlik planlamaları ve okul çevresi devriye faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. Toplantıda ayrıca öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için sahada yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla, tüm birimlerimizin koordineli çalışmaları hassasiyetle takip edilmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı