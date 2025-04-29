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Bilecik'te Öğrenciler, Başsavcının Koltuğuna Oturdu

Bilecik'te Öğrenciler, Başsavcının Koltuğuna Oturdu
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Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un makam koltuğuna oturarak hukuk bilinci edinme fırsatı buldu. Etkinlikte adli süreçler hakkında bilgi alarak Cumhuriyet değerlerini deneyimlediler.

Bilecik'te eğitim gören Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un makam koltuğuna oturarak geleceğin hukukçuları olma yolunda anlamlı bir deneyim yaşadı.

Bilecik Adliyesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, adli süreçlere dair bilgi alırken, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yakından hissetme fırsatı buldu. Başsavcı Olgun, çocukların makam deneyimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Minik misafirlerimiz hem keyifli anlar yaşadı hem de hukuk bilincini içselleştirdi. Gözlerindeki ışıltı, geleceğe dair umudumuzu perçinledi. Bu anlamlı günde çocuklarımızla bir arada olmak bizlere gurur ve ilham verdi" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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