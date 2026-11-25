Bilecik'te koruma altındaki çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te koruma ve bakım altındaki çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tiyatro etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlikte eğlenip öğretici anlar yaşadı; gösteri onların hayal gücü ile dikkat ve gözlem becerilerini destekledi.
Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, tiyatroyla buluştu.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, sanata olan ilgilerini artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi. Etkinlik boyunca tiyatroyu ilgiyle takip eden çocuklar, hem eğlendi hem de öğretici anlar yaşadı. Tiyatro gösterisiyle çocukların hayal güçlerinin gelişmesine, dikkat ve gözlem becerilerinin güçlenmesine katkı sağlandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmasını önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve güvenli bir ortamda büyüyebilecekleri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.