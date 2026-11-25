Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, tiyatroyla buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, sanata olan ilgilerini artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi. Etkinlik boyunca tiyatroyu ilgiyle takip eden çocuklar, hem eğlendi hem de öğretici anlar yaşadı. Tiyatro gösterisiyle çocukların hayal güçlerinin gelişmesine, dikkat ve gözlem becerilerinin güçlenmesine katkı sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmasını önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve güvenli bir ortamda büyüyebilecekleri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı