Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bilecik'te işitme engelli Ali ve ailesi, İşitme Engelliler Haftası'nda ziyaret edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te işitme engelli Ali ve ailesi, İşitme Engelliler Haftası'nda ziyaret edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli Ali ve ailesinin evine ziyaret düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın konuk olduğu buluşmada İl Müdürü Nejat İlhan, aileye teşekkür etti.

Bilecik'te Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli Ali ve ailesiyle bir araya gelindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Ali ve ailesinin evine konuk oldu. Gerçekleştirilen buluşmada Ali ve ailesiyle bir araya gelinerek sevgi ve dayanışmanın önemi paylaşıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ali'nin güzel gülümsemesine ortak olduğumuz bu anlamlı buluşmada, bizleri samimiyetle ağırlayan kıymetli ailesine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK'dan yeni kararlar! 37 kişi hakkında suç duyurusu
İş vaadiyle kandırdılar! Hesaplarından 25 milyar TL geçmiş

Aynı vaatle yüzlerce kişiyi dolandırdılar