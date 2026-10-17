Bilecik'te işitme engelli Ali ve ailesi, İşitme Engelliler Haftası'nda ziyaret edildi

Bilecik'te Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli Ali ve ailesiyle bir araya gelindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Ali ve ailesinin evine konuk oldu. Gerçekleştirilen buluşmada Ali ve ailesiyle bir araya gelinerek sevgi ve dayanışmanın önemi paylaşıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ali'nin güzel gülümsemesine ortak olduğumuz bu anlamlı buluşmada, bizleri samimiyetle ağırlayan kıymetli ailesine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı