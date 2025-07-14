Bilecik'te Dünya Nüfus Günü Kutlandı

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve beraberindeki Nüfus Müdürlüğü personelini Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, nüfus hizmetlerinin vatandaşların hayatındaki önemine dikkat çekerek, Bilecik'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Osman Çırak, kurum olarak sundukları hizmetler, dijital dönüşüm süreci ve güncel nüfus verileri hakkında Vali Sözer'e bilgilendirmede bulundu.

Vali Sözer, vatandaşlara doğrudan temas eden Nüfus Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, tüm çalışanların Dünya Nüfus Günü'nü kutladı.

Ayrıca, kaliteli kamu hizmeti sunumunun her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. - BİLECİK