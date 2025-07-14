Bilecik'te Dünya Nüfus Günü Kutlandı

Bilecik'te Dünya Nüfus Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti. Vali Sözer, nüfus hizmetlerinin önemine değinerek, çalışanların özverisini takdir etti.

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve beraberindeki Nüfus Müdürlüğü personelini Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, nüfus hizmetlerinin vatandaşların hayatındaki önemine dikkat çekerek, Bilecik'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Osman Çırak, kurum olarak sundukları hizmetler, dijital dönüşüm süreci ve güncel nüfus verileri hakkında Vali Sözer'e bilgilendirmede bulundu.

Vali Sözer, vatandaşlara doğrudan temas eden Nüfus Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, tüm çalışanların Dünya Nüfus Günü'nü kutladı.

Ayrıca, kaliteli kamu hizmeti sunumunun her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.