Bilecik'te çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik'te 'Alışveriş Alışkanlığı Araştırma Proje Ekibi' tarafından çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'e bağlı Selöz köyü mevkiinde, 'Alışveriş Alışkanlığı Araştırma Proje Ekibi' tarafından çevre temizliği etkinliği kapsamında katı atık toplama faaliyeti yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte doğada çevre kirliliğinin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla alanda bulunan atıklar toplandı. Faaliyet süresince bölgede Bilecik Jandarma Asayiş Timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Öte yandan, etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı