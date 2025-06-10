Bilecik'te Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzenlendi

Bilecik'te Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, anne ve anne adaylarına yönelik eğitimler ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde farkındalık oluşturulması amacıyla 'İki Ekmek' isimli kısa film izletildi. Ayrıca, anne ve anne adaylarına 'UYUMA' uygulaması yükletilerek, uyuşturucu ile mücadelede aktif katılım sağlanması hedeflendi.

Aile yılı kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından gerçekleştirilen diğer eğitimde, '6284 Sayılı Kanun, 'Kadına El Kalkamaz kampanyası' ve ' Kades' uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadınların güvenlik güçlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla, kız öğrencilerin telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ve devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi iddiası

Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.