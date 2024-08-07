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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Finale Kalıyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, 'Anka Diriliş' projesiyle TEKNOFEST'te büyük bir başarı elde ederek finale kalmayı başardı. Proje, afet yönetimi kategorisinde hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayan bir sistem geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdikleri 'Anka Diriliş' projesi TEKNOFEST'te büyük bir başarı elde ederek finale adını yazdırdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'Teknokod Takımı' 2024 TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasının Afet Yönetimi kategorisinde geliştirdikleri 'Anka Diriliş' projesiyle büyük bir başarı elde ederek finale kaldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun danışmanlığında faaliyet gösteren Teknokod Takımı, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri Şuranur Derin, Osman Dikmen, Şükrü Can Yiğit, Kadir Ozan Ateş, Arzu Koçhan ve Eda Turan'dan oluşuyor.

Takım, 'Anka Diriliş' adını verdikleri projeleri ile doğal afetlerde hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme imkanı sağlayan bir sistem geliştirdi. 'Anka Diriliş' afet sonrası kurtarma operasyonlarını hızlandırmayı, hayat kurtarmayı ve hasar tespitini optimize etmeyi amaçlayan yenilikçi teknolojiler ve inovatif çözümler içeriyor.

Antalya'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST finalinde Teknokod Takımı, projelerinin detaylarını jüri ve izleyicilerle paylaşarak, yenilikçi çözümlerini tanıtma fırsatı bulacak. Finalde, afet yönetimi kategorisinde yarışan diğer ekiplerle kıyasıya bir rekabet içinde olacak olan Teknokod Takımı, en iyi sonuçları alabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Teknokod Takımı, 'Anka Diriliş' projesiyle bu prestijli etkinlikte yer alarak, teknoloji ve yenilikçilik konusundaki yeteneklerini sergileyecek. Takım, özellikle afet yönetimi alanında sunduğu çözümlerle dikkat çekecek. Projeleriyle insan hayatını korumaya yönelik yenilikçi çözümler sunan ekip, bu başarısıyla hem TEKNOFEST'te hem de gelecekte önemli bir yere sahip olmayı hedefliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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