Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 bilim insanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 görevli bilim insanı, Stanford Üniversitesi Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, yapılan atıf sayısı gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listede; 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' olmak üzere iki farklı kategori yer aldı. Listede Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' sıralamasında listeye girerken; Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık 'Yıllık Etki' sıralamasında listede yerlerini aldı. - BİLECİK