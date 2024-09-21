Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 bilim insanı, Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi. Liste, kariyer boyu etki ve yıllık etki olmak üzere iki farklı kategoriye ayrıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 bilim insanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 5 görevli bilim insanı, Stanford Üniversitesi Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, yapılan atıf sayısı gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listede; 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' olmak üzere iki farklı kategori yer aldı. Listede Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' sıralamasında listeye girerken; Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık 'Yıllık Etki' sıralamasında listede yerlerini aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Bilim İnsanı bilecik Eğitim Yerel

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });