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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Başladı
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2024-2025 akademik yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan yeni öğrenciler için 8 gün sürecek oryantasyon programı düzenlendi. Öğrencilere akademik ve idari süreçler hakkında bilgi verilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan yeni öğrenciler için oryantasyon programı yapıldı.

2024-2025 akademik yılında Şeyh Edebali Üniversitesini kazanarak kentte gelen öğrencilere oryantasyon programı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda başladı. 8 gün sürecek programda, ğrenci İşleri, Kütüphane, UZEM, Kariyer Merkezi ve İş Sağlığı Güvenliği gibi birimler, öğrencilere akademik ve idari süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sunacak.

Katılımcılara, üniversite kampüsü, ders kayıt işlemleri, sınav takvimleri ve sosyal imkanlar hakkında detaylı bilgilendirme alırken, kariyer planlama hizmetleri de tanıtılacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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