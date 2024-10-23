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Bilecik'in Robot Takımı, Uluslararası Yarışmada Ödül Kazandı

Bilecik'in Robot Takımı, Uluslararası Yarışmada Ödül Kazandı
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 17 farklı ülkeden 6 bin 700 yarışmacının katıldığı 16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Mini Sumo kategorisinde 4. ve 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde 7. olarak büyük bir başarı elde etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erzurum ili Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve 17 farklı ülkeden 6 bin 700 yarışmacının yer aldığı 16.Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Bilecik'i temsil etti.

Bilecik'i temsilen 25 kişilik kafile ile finallere katılan okul robot takımı 340 robotun yer aldığı Mini Sumo kategorisinde yarı finale kadar ilerleme başarısı gösterdi. Yarışmayı 4. olarak tamamlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı büyük bir başarı elde etti. Aynı yarışmanın 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde de boy gösteren okul robot takımı 90 takımın yer aldığı final etabını da 7.olarak tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, 2 farklı kategoride 2 derece ile Erzurum'dan dönen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takım öğrencileri, öğretmen ve okul idarecilerini kutlayarak, gelecek yarışmalar içinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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