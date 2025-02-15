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Bilecik İl Tarım Müdürü İnhisar'da Tarım ve Hayvancılığı Görüştü

Bilecik İl Tarım Müdürü İnhisar'da Tarım ve Hayvancılığı Görüştü
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İnhisar ziyareti sırasında tarımsal projeleri, kırsal kalkınma yatırımlarını ve bakanlık desteklerini ele aldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İnhisar ziyaretinde tarım ve hayvancılık alanında yeni çalışmaları masaya yatırdı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İnhisar'daki tarım alanları ziyareti sonrasında İnhisar İlçe Tarım Müdürlüğüne de uğradı. Ziyarette tarımsal alanda devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımlar ve bakanlık desteklemeleri görüşüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, Bilecikli çiftçilerin desteklenerek üretime katkı sunulması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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