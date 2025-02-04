Bigalı Mehmet Çavuş'un Torunu Recep Eren Vefat Etti

Çanakkale savaşları sırasında 'Seddülbahir kahramanı' olarak adından söz ettiren Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 61'inci yıl dönümünde vefat eden torunu Recep Eren, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale muharebelerinde ilk kahramanlık destanlarından birini yazan Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde 3 Şubat 1964 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Çanakkale savaşları sırasında Seddülbahir kalesinde düşmana karşı gösterdiği eşsiz mücadele ile nesilden nesle adı yayılan Bigalı Mehmet Çavuş, dün vefatının 61'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine katılan torunu Recep Eren evinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Recep Eren'in cenazesi Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyü camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE