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Ardahan 3. sayfa haberi | Beylikdüzü'nde yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Yerel Haberler

Ardahan 3. sayfa haberi | Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü.

Beylikdüzü'nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi'nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi'nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı. Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beylikdüzü Yakuplu su 3. Sayfa Genel Yerel Haberler

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