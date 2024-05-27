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Beykoz'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Beykoz'da yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Beykoz'da Filistin'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde oturan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Sultan Aziz Caddesi üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, Ortaçeşme Çayır Caddesi'ne kadar yürüdü. Tekbirlerin getirildiği ve sloganların atıldığı yürüyüş dualarla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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