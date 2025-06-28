Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan Görevine Başladı

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan Görevine Başladı
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Besni Kaymakamlığına atanan Ahmet Oğuz Aslan, ilçeye gelerek görevine başladı. Kamu kurum yöneticileriyle toplantı yaparak ilçenin kalkınması ve sosyal projelerin artırılması için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Besni Kaymakamlığına atanan Ahmet Oğuz Aslan, ilçeye gelerek görevine resmen başladı.

Önceki Kaymakam Çağlar Partal'ın Şırnak'ın Silopi ilçesine atanmasının ardından göreve başlayan Kaymakam Aslan, ilçeye gelişinde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Görevine başlamasının ardından ilk olarak ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelen Aslan, yeni dönemde Besni'nin kalkınması, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve sosyal projelerin artırılması için iş birliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

Kaymakam Aslan, daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Vali Varol, Kaymakam Aslan'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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