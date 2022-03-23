Besni'de ki Antepfıstığı üreticilerine tuzak dağıtıldı - Haberler

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Besni'de ki Antepfıstığı üreticilerine tuzak dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni'de ki Antepfıstığı üreticilerine tuzak dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun olarak bulunan Antepfıstığı bahçelerinde kullanılması için dal güvesine karşı tuzak dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun olarak bulunan Antepfıstığı bahçelerinde kullanılması için dal güvesine karşı tuzak dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Antepfıstığı yetiştiricilerine yönelik verilen eğitim sonrasında üreticilere dal güvesi ile mücadele için feromon tuzak dağıtıldı. Besni ilçesinde 150 çiftçiye 900 adet tuzak dağıtıldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul katılımı ile ilçeye bağlı Sarıyaprak köyünde etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Nazlı Demir, Besni ilçesinin Antepfıstığı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, verimi arttırmak için dal güvesi ile mücadelede kullanılan feromon tuzakların dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaymakam Demir, daha sonra üreticiler ile sohbet ederek sorunlarını dinledi. - ADIYAMAN

Besni'de ki Antepfıstığı üreticilerine tuzak dağıtıldı

Besni'de ki Antepfıstığı üreticilerine tuzak dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazlı Demir, Adıyaman, Hisarcık, Tarım, Yerel, Haberler

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