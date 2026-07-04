Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi göle döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Çırağan Caddesi adeta göle döndü.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Çırağan Caddesi adeta göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede trafik zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı