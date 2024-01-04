Bergama Belediye Başkanı İYİ Partili Meclis Üyelerine Tepki Gösterdi

Bergama Belediyesinin meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, İYİ Partili meclis üyelerine, "Yan yana oturuyorsunuz; ama birbirinizden haberiniz yok. Aynı önergeyi veriyorsunuz" dedi. Koştu, çalışmaların; mahkemeye, üst kurullara, CİMER'e şikayet edilmesiyle ilgili, "Sizi millete şikayet edeceğim. 5 yılda 4 defa denetimden geçtik. Şimdi millete hesap verme zamanı" diye konuştu.

Bergama Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Koştu yönetiminde gerçekleşti. Başkan Koştu, verilen soru önergelerinin cevapları konusunda tatmin olmayan İYİ Partili meclis üyelerine, "Yan yana oturuyorsunuz; ama birbirinizden haberiniz yok, aynı önergeyi veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Koştu, "Sayıştay raporundaki incelemeler, tüm belediyelerde bulunan eksikliklerin olduğu rapordu. Yapılan onca işe rağmen Sayıştay raporunda herhangi bir mali ve hukuki sorumluluk bulunamamıştır. Sayıştay raporu ile ilgili maddelerdeki eksikliklerin tamamı düzeltilip Sayıştay'a raporlanmıştır" dedi.

"5 yılda 4 defa denetimden geçtik, şimdi millete hesap verme zamanı"

5 yıl boyunca yapılan tüm hizmetlerin; mahkemeye, üst kurullara ve CİMER'e şikayet edildiğine değinen Koştu, "Hizmetlerimizi nispeten yavaşlatmayı başarsalar da projeleri tamamlayıp hizmete alacağız. Artık zaman sandığı gitme zamanı; bende bu yaptıklarınızdan dolayı sizi millete şikayet edeceğim. 5 yılda 4 defa denetimden geçtik, şimdi millete hesap verme zamanı. Seçim süreci içerisinde herkes yaptıklarının hesabını verecek. Siz de yapmadıklarınızı ve yaptırtmadıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu hizmet size fazla geldi anlıyoruz, bizim vatandaşımıza yapacağımız daha çok hizmet var" şeklinde konuştu. - İZMİR