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Belediye, TARGID-2022'ye ev sahipliği yapacak

Belediye, TARGID-2022'ye ev sahipliği yapacak

Yerel Haberler

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kütahya Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID2022) öncesinde kongre üyeleri Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde Kütahya Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID2022) öncesinde kongre üyeleri Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde, Dumlupınar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi konferans salonunda açılış programı gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi öncesinde (TARGID2022) koordinatör Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, kongre başkanlarından Prof. Dr. Hasan Eleroğlu ve Prof. Dr. Muhammet Dönmez ile CNS Kongre Organizasyonları sorumlusu Mustafa Özcan, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Işık, ziyaretçilere Kütahya'nın tarım sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, çiftçilere ve tarıma verdikleri desteklerden bahsetti. Yapılacak olan kongrenin Kütahya ve bölge tarımına önemli katkı sağlayacağını inandığını ifade etti.

Kütahya'daki tüm tarımsal kamu ve özel sektör temsilcileri ile çiftçiler kongreye davet edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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