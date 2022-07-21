Belediye Başkanı Lale'den örnek davranış: Kanser hastasının tüm masrafını üstlendi - Haberler

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Belediye Başkanı Lale'den örnek davranış: Kanser hastasının tüm masrafını üstlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Başkanı Lale'den örnek davranış: Kanser hastasının tüm masrafını üstlendi

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, kanser hastası bir vatandaşın hastane masraflarını üstlenerek örnek bir davranışa imza attı.

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, kanser hastası bir vatandaşın hastane masraflarını üstlenerek örnek bir davranışa imza attı.

Hani ilçe merkezinde oturan Gülistan Çaçan'a geçen yıl meme kanseri teşhisi konuldu. Altı aylık kemoterapi tedavisinden sonra ameliyat olması gereken Gülistan Çaçan, ameliyat için gerekli parayı bulamayınca Hani Belediye Belediye Başkanı İbrahim Lale'den yardım talebinde bulundu.

Bu talebi geri çevirmeyen Lale, Gülistan Çaçan ile birlikte Diyarbakır merkezde özel bir hastaneye giderek, yatış işlemlerini başlattı. Ameliyat öncesi Çaçan'ı ziyaret eden Lale, tedavinin tüm aşamalarında hemşehrisinin yanında olduğunu ifade etti.

Başkan Lale'ye teşekkür eden Çaçan, eşinin de geçen yıl kanser nedeniyle vefat ettiğini, kendisinin de bu hastalığa yakalandığını söyledi. Üç çocuk annesi olduğunu belirten Çaçan, "Maddi durumumuz yok. Bir yandan yaşam mücadelesi diğer yandan bu illet hastalıkla mücadele ediyorum. Talebimi geri çevirmeyen, tedavi masrafımı üstlenen İbrahim başkandan Allah razı olsun. Kendisine minnettarım" diye konuştu.

Kemoterapiye olumlu yanıt veren Çaçan'ın önümüzdeki günlerde iki ayrı ameliyat geçireceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Lale Hisarcık Hani Yerel Haberler

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