GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan sohbetlerinin yapılacağı "Bekir Develi ile Bir Başka Ramazan" programı başladı. 30 gün boyunca iftar öncesi televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi'nin sunacağı programın ilk gününde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medeniyet Şehri ve Bekir Develi'nin resmi Youtube kanallarından canlı yayınlanan program, tarihi Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde kurulan Ramazan Sokağı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nca düzenlenen programda keyifli geçen sohbette Bekir Develi konuklarıyla hem eski Ramazanları konuştu hem de merak edilenleri sordu.

Programda Başkan Fatma Şahin, Gaziantep modelini, Ramazanın öğütlediği paylaşmayı, tarihi, lezzeti, sosyal belediyecilik çalışmalarını ve aile hayatı gibi konuları konuştu. Sohbette, Burhan İşliyen ise Ramazan'ın maneviyatını, pandemi sonrası değişimlere değinirken, Gaziantep'in İslam ile tanışan Anadolu'nun ilk şehirlerinden bir olduğunu belirterek, şehrin bir medeniyet beşiği ve konuksever bir yapısı olduğunu aktardı.

İlk iftarda gazi şehirliler büyükşehir iftar çadırında buluştu

Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle 2 yıldır kurmadığı iftar çadırını bu yıl Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kuruldu. Yemek tırı sayesinde günlük 3 bin kişilik iftarlık yemek dağıtıldı, çadırda ilk iftarda büyük yoğunluk yaşandı.

Hem ihtiyaç sahipleri hem de iftarın oluşturduğu manevi ortamı hissetmek isteyen bütün Gazi şehirliler meydanda beraber iftar yaptı. - GAZİANTEP