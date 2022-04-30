Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bayramda Şehit Yakınlarına Ulaşım Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda şehit yakınlarının şehitlik ziyaretleri için ulaşım desteği sağlayacak. Başkent 153 üzerinden randevu oluşturabilecek olan şehit yakınları, arife günü ve bayram boyunca belediyeye ait araçlarla şehitliklere götürülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yılki Ramazan Bayramı'nda da şehitlikleri ziyaret etmek isteyen şehit aileleri ve yakınları için ulaşım desteğinde bulunacak. ABB, arife günü ve bayram boyunca Başkent 153 üzerinden talepte bulunan şehit yakınlarını evlerinden belediyeye ait araçlarla alarak şehitliklere götürecek.

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen şehit yakınları, Başkent 153 üzerinden randevu oluşturabilecek. Ulaşım imkanı olmayan şehit yakınları ziyaretlerini tamamladıktan sonra da evlerine bırakılacak.