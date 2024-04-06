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Bayram Tatiliyle İlçe Otogarında Hareketlilik Başladı

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9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla ilçe otogarında hareketlilik başladı.

Ramazan Bayramını ilçelerinde geçirmek için ilçe garajının yolunu tutan vatandaşlardan Remzi Kartal, "Bugün tatilin başlamasıyla mübarek Ramazan Bayramımızı idrak etmek için köyümüze gitmek için buradayız. Büyüklerimiz ilçemizde onlarla bayramı kutlamak, onlarla vakit geçirmek bizlere mutluluk verecektir. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Bayramı Kulp'ta geçirmek için yola koyulduklarını dile getiren vatandaşlardan Hüseyin Taş, "Bizim için bayram tatili bugün itibariyle başladı. Bizde bayramı ailemizle geçirmek için ilçemiz olan Kulp'a gidiyoruz. İlçemizde bayramı idrak ederken tatilinde keyfini çıkaracağız. Bayram sonunda tekrar Diyarbakır'a döneceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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