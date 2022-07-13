Bayram tatilinin ardından otogarda dönüş yoğunluğu

AKSARAY Kurban Bayramı tatilini memleketi Aksaray'da geçiren vatandaşlar, 1 haftalık tatil sürecinin ardından gurbete dönmeye başlayınca Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı.

Geçen hafta yurdun çeşitli illerinden tatil yapmak ve bayramı memleketlerinde geçirmek için Aksaray'a gelen vatandaşlar, 1 haftalık Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yapmaya başladı. Geçen hafta tatil yapmak için Aksaray'a gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşayan Şehirlerarası Otobüs Terminali, gurbete dönüş yapan vatandaşların da yoğunluğunu yaşıyor. Bu hafta içi gidecekleri illerde iş başı yapacak vatandaşların yanı sıra, 5 gün kalan resmi tatil süresini de tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerde otogara akın etti. Birçok otobüs seferinde bilet tükenirken, çoğu otobüs firması ek sefer oluşturdu. Bayram tatillerini anlatan vatandaşlar memleketleri Aksaray'dan ayrılmak istemediklerini belirtirken, bir dahaki bayram tatili için gün saymaya başladıklarını söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığı otobüsünün seferlerinin yoğun olduğunu belirten Otobüs Kaptanı Şükrü Akbulut (61), "Bayram öncesi bir yoğunluk vardı, herkes tatile geldi. Herkes memleketine gezmeye geldi. Bayram bitti bugün son günü herkes geri dönüş yapıyor. Bir yoğunluk var. Tatiller bitti, gezildi tozuldu. Allah tekrarına kavuştursun" dedi. Çalıştığı Isparta'dan tatil için memleketine gelen ve geri dönüş yapan Ayşe Ökenek (33), "Çalışan bireylerden birisiyim bende, sabah 8 akşam 6 çalışanlardanım. Bayram tatili genelde bayramlaşma için değil de birazda dinlenmek içindi ama kısaydı. Bitti, tatlı geçti. Gezdik, biraz eş dost gördük. Şimdi yarın tekrar iş başı yapmak için yollara düştük" diye konuştu.

Memleketi Aksaray'da tatil yaptıktan sonra çalıştığı Denizli'ye giden Mehmet Seklem (39), "Bayram tatili için Denizli'den geldim. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Memleketim Aksaray normalde, ailemin yanına yılda 1 hafta gelebiliyorum. Yani 1 haftanın yol yorgunluğu dışında pek bir sorunumuz yok. Çünkü Denizli buraya uzak bir memleket 650 kilometre civarında o yüzden ailemle bayram geçirdim. Bayram sonrası iş başı yapmak için yola koyulduk" ifadelerini kullandı.