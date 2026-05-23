Bolu'da alternatif yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolundaki trafiğe yakalanmamak için alternatif yol güzergahlarında araç kuyruğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilciler yollara akın etti. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek üzere özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, tatilin ilk gününde Bolu sınırları içerisinde etkisini artırdı. TEM Otoyolu'nda ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar yönünü alternatif yollara çevirdi. Bolu'nun içerisinden geçmeyi düşünen vatandaşlar yönünü Mudurnu ilçesine çevirdi. Bolu - Mudurnu yolunu tercih eden vatandaşlar tek şeritli yollarda uzun araç kuyruğu oluşturdu. - BOLU

