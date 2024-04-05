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Bayram tatili başladı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

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Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Anadolu yakası D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Anadolu yakası D100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 75 olarak ölçümlendi. Yoğun trafik dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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