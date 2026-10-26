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Bayraktar TB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti

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Bayraktar TB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti Haber Videosunu İzle
Bayraktar TB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti
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MKE tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA KİDA, TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında 'Gökyüzünde kontrol, denizde zafer' ifadelerini kullandı.

Mke tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA KİDA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. BayraktarTB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti!" ifadeleri kullandı.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. 40 knotun üzerindeki hızı, 200 deniz milini aşan görev menzili ve 100 kilogramlık harp başlığına sahip PİRANA, RF ve SATCOM haberleşme sistemleri sayesinde uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev yapabiliyor. Düşük radar kesit alanına sahip tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle tespit edilme riskini azaltan PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de görev yapabiliyor. Uydu haberleşmesi sayesinde uzak mesafelerden sevk ve idare edilebilen sistem, farklı harekat senaryolarında kullanılabiliyor.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. BayraktarTB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti!" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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