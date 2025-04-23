İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Baykar'ın İHA'ları Deprem Koordinasyon Görevine Başladı

Baykar'ın İHA'ları Deprem Koordinasyon Görevine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AKINCI TİHA ve TB2 İHA'ları ile koordinasyon görevini üstlendi.

Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 İHA, deprem sonrası koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı 1 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve 2 adet Bayraktar TB2 İHA, depremin ilk anından itibaren Çorlu ve Keşan'daki merkezinden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu. Bayraktar AKINCI KAYI01 uçuş koduyla, Bayraktar TB2'ler ise BAYKAR01 ve T464 uçuş koduyla havalandı. Uçuşlar havacılık uygulamalarından izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.