Baykar'ın İHA'ları Deprem Koordinasyon Görevine Başladı

Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 İHA, deprem sonrası koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı 1 adet Bayraktar AKINCI TİHA ve 2 adet Bayraktar TB2 İHA, depremin ilk anından itibaren Çorlu ve Keşan'daki merkezinden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtu. Bayraktar AKINCI KAYI01 uçuş koduyla, Bayraktar TB2'ler ise BAYKAR01 ve T464 uçuş koduyla havalandı. Uçuşlar havacılık uygulamalarından izlendi. - İSTANBUL