Bayburt’ta tilki ile sokak kedisinin yiyecek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde kediler için bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile sokak kedisi arasında yaşanan yiyecek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Tilkinin kediye patileriyle vurması üzerine karşılık veren Kedi, tilkiyi sokak boyunca kovaladı.

Mahalle sakinlerinin sokak hayvanları için bıraktığı yiyecekleri yemek üzere akşam saatlerinde mahalleye gelen tilki, bu kez kedinin tepkisiyle karşılaştı. Kedinin kovaladığı tilki, sokağın başka bir noktasına bırakılan yiyeceklerin başına giderek karnını doyurdu. Görüntülerde, tilkinin yemek yedikten sonra bir evin yanındaki inşaattan kalma kum yığınını eşelemesi de yer aldı. Tilkinin kediye zarar vermesinden endişe duyan mahalle sakini Mülkane Köse, pencereden seslenerek kediyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Tilkiyi daha önce de aynı saatlerde yiyecek yerken gördüğünü dile getiren Mülkane Köse, "Evvelsi gün komşumuz Gülümser'in kapısında gördüm, yine yemek yiyordu. Şimdi de kedi yemek yiyordu, tilki geldi kedinin yemeğinden yedi" dedi.

Yoldan geçen Berat isimli çocuk ise tilkiyle hep karşılaştığını belirterek, "Ben bu tilkiyi çok sevdim. Bahçede tavuklara gelirdi, tutup severdik. Hep görüyorum, bizim evin etrafında dolaşıyor. Bu tilki kışın kurtlarla savaştı. Tilkiyi aşağıdaki mahallede de görüyorduk. Şimdi de bu mahalleye gelmiş" diye konuştu.

Öte yandan tilkinin ertesi gün de mahalleye geldiği, tavuk besleyen bir vatandaşın tavuğunu kümesten alıp götürürken görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı