Bayburt'ta SYDV'lerin performansı Vali Eldivan başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, il genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) performanslarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, vakıfların sosyal yardım faaliyetlerinin işleyişi ve hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılma süreçleri üzerinde duruldu. Vakıfların hizmet sunumuna ilişkin mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, çalışmaların yürütülmesi sırasında karşılaşılan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, hizmet süreçlerinin işleyişi ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri Fatime Öztürk Ayık, Özcan Altuntaş ve Adem Aktürk katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı