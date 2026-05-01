Haberler

Bayburt'ta öğrencilere Şehit Serkan Saka'nın vatan sevgisi anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları etkinliği kapsamında Şehit Polis Memuru Serkan Saka'nın kardeşleri Erkan Saka ve Akıner Saka, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikte Saka kardeşler, 11 yıl önce şehit olan kardeşleri Polis Memuru Serkan Saka'nın hayatını, görev bilincini ve vatan sevgisini öğrencilere anlattı.

Programda şehitlik, kahramanlık, fedakarlık, milli birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duruldu. Erkan ve Akıner Saka, kardeşlerinin hatıralarını paylaşarak, öğrencilere vatan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli değerlere sahip çıkmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Öte yandan, Şehit Polis Memuru Serkan Saka, 2015 yılında Bitlis'ten Muş Havalimanı'na giderken Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
