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Bayburt'ta kahraman şehitler dualarla anıldı

Bayburt'ta kahraman şehitler dualarla anıldı
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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü programı çerçevesinde şehadete eren tüm şehitler için tarihi Ulu Camii'de dualar edildi, kahraman şehitler rahmetle anıldı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü programı çerçevesinde şehadete eren tüm şehitler için tarihi Ulu Camii'de dualar edildi, kahraman şehitler rahmetle anıldı.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'inci yıl dönümü dolayısıyla Bayburt İl Müftülüğünce Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, ebediyete irtihal eden şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dualar edildi.

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program, İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kahraman şehitler için yaptığı duanın ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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