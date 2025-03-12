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Bayburt'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı Düzenlendi

Bayburt'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı Düzenlendi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın katıldığı konferansta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına, emekli Vali-Yazar Adnan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve marşın anlamı hakkında bilgiler sundu. Bağımsızlık ruhu ve milli mücadele bilinci tekrar vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konferansına katıldı.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına düzenlenen programda, emekli Vali-Yazar Adnan Yılmaz, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, düşünce dünyasını ve İstiklal Marşı'nın derin anlamını katılımcılarla paylaştı.

Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı konferansta, bağımsızlık ruhu ve milli mücadele bilinci bir kez daha vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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