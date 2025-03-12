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Bayburt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi

Bayburt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi
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12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta bir program düzenlendi. Programa Vali Mustafa Eldivan ve il protokolü katıldı. Öğrencilerin hazırladığı şiir ve gösterimlerin büyük beğeni topladığı etkinlikte, İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve milli mücadelenin önemi vurgulandı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Eldivan, il protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Anma programında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve milli mücadelenin önemi vurgulandı. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, öğrencilerin hazırladığı şiir ve gösteriler beğeni topladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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