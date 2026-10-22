Bayburt'ta 3 köyden vatandaş kanser taraması için KETEM'e getirildi

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Bayburt'un Dağçatı, Güneydere ve Akşar köylerinden vatandaşlar, kanser taramalarından yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Akşar Aile Hekimliğinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Köylerden alınan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM'de yapılan taramaların ardından evlerine ulaştırıldı. Çalışmayla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çekerek vatandaşlara taramalarını ertelememeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı