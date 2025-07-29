Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Görev Değişimi
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, Selami Ersen görevini Ebubekir Köse'ye devretti. Ersen, Bakan Müşavirliğine atanırken, Köse yeni il müdürü olarak görevi devraldı.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti. Bir süredir il müdürü olarak görev yapan Selami Ersen, görevini Ebubekir Köse'ye devretti.
Tarım ve Orman Bakanlığının rotasyon kararı ile Bakan Müşavirliğine atanan Selami Ersen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Görevi devralan yeni İl Müdürü Ebubekir Köse, Ersen'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti. Ersen ise, Köse'ye yeni görevinde ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel