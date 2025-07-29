Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Görev Değişimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Görev Değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, Selami Ersen görevini Ebubekir Köse'ye devretti. Ersen, Bakan Müşavirliğine atanırken, Köse yeni il müdürü olarak görevi devraldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti. Bir süredir il müdürü olarak görev yapan Selami Ersen, görevini Ebubekir Köse'ye devretti.

Tarım ve Orman Bakanlığının rotasyon kararı ile Bakan Müşavirliğine atanan Selami Ersen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Görevi devralan yeni İl Müdürü Ebubekir Köse, Ersen'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti. Ersen ise, Köse'ye yeni görevinde ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

Günlerdir süren yangın kabusunun ardındaki iki korkunç sebep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.