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Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda konferans verdi

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Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda konferans verdi
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Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda Anadolu İmam Hatip Lisesinde konferans verdi. Konferansta imam hatipli olmanın manevi değerleri, ilim ve ahlakla yetişmenin önemi ile okulların milli birlik ve beraberliğe katkısı ele alındı.

Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'İmam Hatipli Olmak' konulu konferans verdi.

Konferansta, imam hatipli olmanın taşıdığı manevi değerler, ilim ve ahlakla yetişmenin önemi ile gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesi ele alındı.

İmam hatip okullarının ilim, hikmet ve irfan merkezleri olduğunu ifade eden Bektaş, bu okulların milli birlik ve beraberliğe katkısına değindi. Kur'an ve sünnet ışığında doğru dini bilginin gelecek nesillere aktarılmasında imam hatip okullarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bektaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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