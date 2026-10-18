Bayburt Aydıntepe'de 8-9 kurtluk sürü köy içinde kameraya yansıdı

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyüne inen kurt sürüsünün köy içindeki hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saat 02.00 sıralarında köyde görülen 8-9 kurttan oluşan sürü, tek sıra halinde ilerleyerek bir süre yerleşim alanında dolaştı. Aç oldukları ve yiyecek aradıkları tahmin edilen kurtlar, geldikleri güzergahı takip ederek dağlık alana doğru ilerleyip gözden kayboldu.

Öte yandan, aynı köyde daha önce de yavru ayı görülmüş, sabah namazına giden vatandaşlar ayıyla karşılaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı