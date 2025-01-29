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Batman'da Hayırseverlerden Ücretsiz Çorba İkramı

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Batman'da hayırseverler tarafından düzenlenen ücretsiz çorba dağıtımına, Batman Emekliler Derneği 2 bin kişilik katkı sağladı. Yıldız Cami önünde gerçekleştirilen etkinlikte, emekli üyeler ve yoldan geçen vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Batman'da hayırseverler tarafından iki aydır süren ücretsiz çorba ikramına, Batman Emekliler Derneği de 2 bin kişilik katkı sağladı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Yıldız Cami önünde, Yıldız Cami Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle iki aydır her gün öğleden sonra ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Ücretsiz çorba ikramına, Batman Emekliler Derneği de 2 bin kişilik destekte bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmen, dernek üyeleriyle birlikte dağıtımda yer aldı. Yaklaşık 2 bin kişiye sıcak çorba hazırlanarak emekliler ve yoldan geçen vatandaşlara ikram edildi.

Çorba dağıtımında uzun kuyrukların oluştuğunu belirten Hüseyin Ekmen, "Bugünkü amacımız emekli üyelerimize bir kap sıcak çorba vermek, yaklaşık 2 bin kişiye yetecek kadar çorba yaptık. Emekli üyelerimizle beraber hem emeklilerimize hem de yoldan geçen vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıtımı yaptık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu bir başlangıçtır ve hayır işidir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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