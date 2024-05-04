Batman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Batman'ın Kozluk ilçesinde akşamüzeri başlayan fırtına sonrasında dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışı trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı yerlere çekti.
Batman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde akşamüzeri başlayan fırtına sonrasında dolu yağışı meydana geldi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte akşamüzeri başlayan fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu yağışı trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı yerlere çekti.