Başsavcı Tolgahan Öztoprak'a Veda Ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a, kentte görev yapan basın mensupları veda ziyaretinde bulundu.

HSK tarafından 20 Haziran'da yayımlanan kararnameyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Öztoprak'a yönelik veda ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda, kentte görev yapan bazı basın mensupları da Başsavcı Tolgahan Öztoprak'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztoprak, basın mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. Öztoprak, Mersin'deki yaklaşık 4.5 yıllık görev sürecinde basın mensuplarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını sözlerine ekledi. - MERSİN