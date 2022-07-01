Başkan Yazıcı Hemşehri Dernekleri'nin pikniklerine katılıp halay çekti

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Mesire Alanı'nda sivil toplum kuruluşlarının piknik programlarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında piknik için gelen vatandaşlar ile tek tek sohbet eden Başkan Yazıcı, halay çekti. O renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve tüm İstanbulluların ücretsiz piknik yapabildikleri, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Mesire Alanı, sivil toplum kuruluşlarının piknik organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Yazıcı, Sivas İmranlı Türkkeşlik Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Kırantepe Köyü, Karerliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin piknik organizasyonlarını ziyaret etti. Başkan Yazıcı, dernek yönetimleri ve vatandaşlar ile tek tek sohbet etti. Başkan Yazıcı, Erzincan Refahiye Kırantepe Köyü'nün pikniğindeyken kendisine gelen halay teklifini kırmayarak vatandaşlar ile birlikte halay çekti. O renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"STK'ların birlik ve beraberliği bizim birlik ve beraberliğimizdir"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz bugün 3 köy derneğinin pikniğine katıldık. Tuzlamızda bulunan Karerliler Köy Derneği Erzincan'ımızın çok kıymetli Kırantepe Derneği ve Sivas İmranlı Türkkeşlik köylerinin pikniklerine katıldık. Piknik programlarında birlikteliği, beraberliği ve onların gelenek ve göreneklerini yaşamalarını gördük. Bu gelenekleri gençlere en iyi şekilde aktarabilmek, birlik ve beraberliklerini net bir şekilde pekiştirebilmek ve bu metropol içerisinde sosyokültürel ve politik hayat dahil olmak üzere her şeye katılım sağlarken aynı zaman geçmişini unutmadan geleceğe aktarabilmek adına STK'ların yüklenmiş oldukları misyonu en iyi şekilde ortaya koydular. Dernek başkanlarına, yönetimlerine ve emeği geçen herkese ülkemiz ve şahsım adına teşekküre diyorum. Yaptıkları iş bu ülkenin geleceği için çok kıymetli. Onların birlik ve beraberliği bizim birlik ve beraberliğimiz demek. Onların birlik ve beraberliği ile yapmış oldukları işler bizim gelecekteki birlik ve beraberliğimiz için bir beton oluşturacak, çimento oluşturacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. STK'larımızla ülkemizdeki, İstanbul ve Tuzla'daki birlikteliğimizi gelecek 2023, 2053, 2071 vizyonları ile birlikte süsleyeceğiz" dedi.