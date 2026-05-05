Başkan Tanoğlu: "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, oda üyelerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Tanoğlu, beraberinde Fatih Tuncay ile şehir merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek talep, görüş ve önerileri yerinde dinlediklerini belirtti.

Ziyaretlerde üyelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde karşılaştıkları sorunlar, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Tanoğlu, Erzincan iş dünyasının beklentilerini doğrudan sahada dinlediklerini ifade etti.

Üyelerin yoğun ilgisiyle karşılanan Tanoğlu, görev süresi boyunca hayata geçirilen çalışmaların yeni dönemde yapılacak projeler için güçlü bir referans olduğunu vurguladı.

Tanoğlu, açıklamasında, "Bizim için Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası sadece bir kurum değil, bu şehrin üretimine, ticaretine, emeğine ve geleceğine hizmet etme makamıdır. Esnafımızın, sanayicimizin yanında olduk, sorunlarını sahada dinledik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde de Erzincan'ın ticaret ve sanayi altyapısını daha ileriye taşıyacak projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tanoğlu, üyelerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
