Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Gazetecileri Ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kahvaltıda başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal ve Burak Demirtaş da Oktay'a eşlik etti. Etkinliğe ilçede görev yapan ajans temsilcileri, yazılı ve görsel medyada çalışan yerel basın mensupları katıldı.

Medya emekçilerinin bayramını kutlayan Oktay, "Bizimle birlikte sahada büyük bir gayretle çalışan, yaşadığımız zor anlarda sesimizi duyurmamızı sağlayan ve dünyanın incisi Marmaris'i tanıtmamıza katkı sunan gazetecilerimizin gününü kutluyorum" dedi. Basından gelen sorular doğrultusunda gündemin de değerlendirildiği kahvaltı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

ANKA / Yerel