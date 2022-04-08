Başkan Ercan, sahura katılmak isteyen genç kızın ailesinden izin aldı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerle yaptığı Millet Kıraathanesindeki sahura katılmak isteyen Sevde Nur'un ailesini arayarak izin aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sosyal medya hesabı üzerinden gençleri sahura davet ederek, "Gençler bu gece sahuru birlikte yapalım mı? Söz veriyorum bu kez sınavlardan, derslerden soru sormayacağım" dedi. Başkan Ercan'ın davetine katılmak isteyen ancak ailesinden izin alamayan Sevde Nur, sosyal medya üzerinden Başkan Ercan'a "Başkanım ailemden izin alırsanız ben de gelmek isterim" yazdı.

Başkan Ercan ise genç kızın ailesini arayarak, "Gençlerle sahur yapacağız. Sevde kızımız bize mesaj yollamış gelmek istiyorum diye. Eğer izin verirseniz ben gelip alacağım" sözleriyle izin aldı. Ailesi "Önce Allah'a sonra size emanet" diyerek izni verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sevde Nur'u evinden alarak Merkez Millet Kıraathanesinde gençlerle buluştu, sahur yaptı.

Gençler, unutulmaz bir sahur yaşadıklarını söyleyerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA