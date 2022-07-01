Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ni ziyaret etti - Haberler

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Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı çerçevesinde Belediyeyi ziyaret ederek, Başkan Vural Coşkun ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı çerçevesinde Belediyeyi ziyaret ederek, Başkan Vural Coşkun ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, istişarelerde bulunduğu ziyaretinde, "Hiçbir ilçemizi, birbirinden ayırt etmiyoruz" dedi.

İlçedeki vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek, yatırımlar ile projeleri yakından takip eden ve incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye gezisinde belediyeyi de ziyaret ederek Başkan Vural Coşkun ve yönetimi ile istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, "İlçelerimiz ile birlik beraberlik içeresinde, el ele, gönül gönüle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Hiçbir ilçemizi birbirinden ayırdetmiyoruz. Merkez veya taşra ilçe demiyor bağrımıza basıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Biriz beraberiz, hep birlikte Kayseri'yiz şeklinde hareket ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Vural Coşkun Felahiye Kayseri Yerel Haberler

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