Başkan Aygün: 'İlçemizin her noktası ayrı bir güzel'

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Derince Şubesi'nin Çınarlıdere Mesire Alanı'nda düzenlediği doğa yürüyüşü ve piknik programına katıldı. Burada konuşan Aygün, "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel. Halkımızın mesire alanlarımıza gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Piknik programında öğrenciler ve eğitimciler ile bir araya Başkan Aygün, çocukların eğitimi hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Aygün, eğitimin önemine dikkat çekti. Güzel havayı fırsata çevirerek, bölgede piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Aygün, "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel. Halkımızın mesire alanlarımıza gösterdiği ilgi bizleri de mutlu ediyor. Hep birlikte bu güzelliklerimize sahip çıkmalıyız" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel